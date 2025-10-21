Carlos Robles Loustaunau lidera renovación de dirigencias municipales del PRI en Coahuila

Juárez, Coahuila de Zaragoza; a 21 de octubre de 2025.- El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, encabezó este martes la renovación de las dirigencias municipales del partido en Juárez y Progreso, donde convocó a la militancia a mantener la unidad, fortalecer el trabajo en territorio y salir con toda la fuerza rumbo al proceso electoral de 2026.

"Vamos con todo y por todos. Cuando el PRI está unido, no hay fuerza que lo detenga, no hay reto que lo doble y no hay meta que no conquiste", expresó el dirigente estatal al tomar protesta a las nuevas dirigencias, con lo que el tricolor suma 31 comités municipales renovados en la entidad.

En Juárez, acompañado de la primera priista del municipio Ana Lilia Quiñones Nájera, Robles Loustaunau reconoció el liderazgo de María Enriqueta Lira y Jesús Garza, nueva dirigencia local, así como el trabajo de quienes concluyen su encargo, Ramón Morado y Citlali López.

"El PRI de Juárez no se dobla ni se rinde; aquí se demuestra con hechos que el partido no solo sabe ganar elecciones, sino también gobernar con buenos resultados", destacó.

El dirigente estatal subrayó el respaldo total del priismo coahuilense al Gobernador y primer priista estatal, Manolo Jiménez Salinas, de quien dijo "ha demostrado con visión clara y cercanía social que el PRI sabe gobernar y sabe cumplir; bajo su liderazgo, nuestro estado avanza con seguridad y mejora social".

Posteriormente, en el municipio de Progreso, acompañado del primer priista local Federico Quintanilla "Liquín", Carlos Robles tomó protesta a la dirigencia encabezada por Carlota García y Silvia Domínguez, a quienes reconoció por asumir el compromiso de fortalecer las estructuras del partido.

Agradeció también a Marta Isela Reyna y Catarino Durán por el trabajo realizado al frente del comité municipal, y reiteró que el PRI Coahuila tiene las mejores estructuras políticas de México; en cada colonia, barrio y ejido hay militantes comprometidos que son la voz viva del partido.

Concluyó su mensaje convocando a la militancia a seguir trabajando en unidad y con carácter:

"El PRI de Progreso y de todo Coahuila saldrá con ánimo, con fuerza y con decisión a ganar el 2026. Vamos con la gente, por la gente y para la gente"'.