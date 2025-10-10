Procuraduría brinda apoyo a familia de niña atacada en su hogar

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia brindará acompañamiento psicológico y jurídico a la familia de Yaritza "N", la niña de 11 años que fue agredida por un desconocido que irrumpió en su domicilio en la colonia Calderón.

La Subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera Ramírez indicó que la menor fue puesta a disposición de la dependencia por parte de Seguridad Pública, quienes actuaron como los primeros respondientes.

Señaló que canalizó a la menor y se llevó a cabo la contención emocional ante el ataque del que fue víctima, para saber su estado a través de una entrevista psicológica, que servirá para coadyuvar en la denuncia que interpondrá la madre de la niña. "Se les brindó asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, además de la canalización correspondiente", explicó.

En cuanto a la seguridad de la niña, la Procuraduría indicó que por ahora se canalizó a terapia de atención a víctimas, y que en caso de ser necesario se solicitarán medidas de protección ante la autoridad judicial.

"Si llegasen a necesitar algún tipo de protección, se solicitará al Ministerio Público, por el momento no hay una amenaza directa, pero se mantiene el seguimiento del caso", indicó la subprocuradora.

Subrayó que este tipo de hechos no son frecuentes en la región, aunque exhortó a los padres de familia a extremar precauciones con sus hijos.

"Debemos ser muy conscientes de la vulnerabilidad de los niños y adolescentes, no deben quedarse solos en casa o en la calle, porque lamentablemente eso los expone a riesgos, es responsabilidad de los cuidadores y padres estar atentos y al tanto de ellos", indicó.

La menor continúa bajo acompañamiento psicológico mientras continúa la investigación para identificar al responsable del intento de agresión.