Martha Herrera informa sobre denuncia penal a madre de hermanos rescatados

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia interpondrá una denuncia penal contra la madre de los dos hermanos rescatados por presunta violencia familiar, mientras los menores permanecerán bajo medidas especiales de protección y al cuidado de una red de apoyo.

Martha Herrera informó que la mujer permanece detenida y confirmó que la dependencia iniciará un procedimiento legal por el presunto delito de violencia familiar, además de brindar atención psicológica a los menores como parte del proceso de restitución de sus derechos.

Explicó que los niños fueron puestos a disposición por elementos de Seguridad Pública y actualmente se evalúa a familiares para determinar quién podrá asumir su cuidado de manera temporal, mientras se resuelve su situación jurídica.

Informó que en este caso, la dependencia no cuenta con antecedentes, sin embargo, en la intervención que se realizó, se detectaron indicios de omisiones de cuidado, además de las presuntas agresiones físicas. Entre las condiciones observadas se encuentran falta de higiene, ausencia de acceso a la educación y lesiones cuya naturaleza será determinada por el médico legista.

Asimismo, dijo que uno de los menores fue trasladado a un hospital debido a una lesión aparentemente provocada por una picadura, donde recibió atención médica, y ya fue dado de alta. Herrera Ramírez señaló que, mientras continúan las investigaciones, los hermanos de 12 y 8 años no serán reintegrados con su madre y permanecerán bajo una medida especial de protección con una familia de apoyo, con seguimiento permanente por parte de la PRONNIF.

La dependencia continuará con las valoraciones médicas, psicológicas y sociales de ambos menores, al tiempo que integrará la denuncia penal contra la madre para que el Ministerio Público determine las responsabilidades correspondientes.