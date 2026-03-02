Contactanos
Coahuila

Procuraduría de los Niños da seguimiento a caso de agresión a menor

La Procuraduría de los Niños activó protocolos para proteger a la menor agredida.

Por Gerardo Martínez - 02 marzo, 2026 - 07:51 p.m.
Procuraduría de los Niños da seguimiento a caso de agresión a menor
      La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia dará seguimiento puntual al caso de la menor de cinco años que presuntamente fue víctima de agresión, con el fin de garantizar su protección, acompañamiento y acceso a la justicia.

       

      La subprocuradora Martha Herrera informó que desde que se tuvo conocimiento del hecho se activaron los protocolos correspondientes y se realizaron las primeras intervenciones por parte del personal especializado.

      Se llevó a cabo una opinión técnica por parte de la psicóloga adscrita a la Procuraduría y se canalizó a la familia, en este caso a la madre de la menor, para que interponga la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se integre la carpeta de investigación y se evalúe qué tipo de delito se adecua a los hechos.

      "Nosotros ya a partir de aquí solo damos un seguimiento y un acompañamiento a la familia y en este caso también canalizamos a terapia de atención a víctimas".

       

      La subprocuradora mencionó que la menor no contaba con antecedentes previos ante la dependencia, por algún tipo de omisión o maltrato.

      En cuanto a la posible responsabilidad de alguna persona, la subprocuradora confirmó que ya se cuenta con un señalamiento sobre el presunto responsable, el cual debe ser valorado por la autoridad investigadora.

      En cuanto a la posibilidad de resguardar a la menor en alguna instancia oficial, explicó que no fue necesario, ya que cuenta con una red de apoyo familiar, al ser la madre quien dio a conocer los hechos.

      La carpeta de investigación será integrada por la autoridad ministerial, mientras que la PRONNIF continuará brindando acompañamiento psicológico y seguimiento a la familia durante el proceso legal.

