Hospital Amparo Pape de Benavides atiende caso de aborto en menor de 15 años

La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia activó el protocolo de atención luego de que una adolescente de 15 años ingresara al Hospital "Amparo Pape de Benavides" por un presunto aborto, con la finalidad de determinar si la joven fue víctima de delito de índole sexual.

Martha Herrera Ramírez, subprocuradora regional, señaló que al tratarse de una menor de edad embarazada, la intervención debe ser inmediata y exhaustiva, por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos. Externó que en el caso de los embarazos en menores, el hospital debe informar de manera inmediata a la Procuraduría, con el fin de que se realice una valoración y que se activen los protocolos de manera inmediata.

Señaló que tras ser una menor de 15 años con un embarazo de más de 20 semanas, podría haber la posibilidad de que tuvo relaciones desde los 14 años, por lo que se tiene que ver el trasfondo porque se podría hablar de una violación equiparada cometida en persona menor de 15 años. "Hay que conocer el trasfondo, quién es la pareja, las condiciones, darle acompañamiento, evaluar su estado de salud, las redes de apoyo con las que cuenta y garantizar que conserve sus derechos como seguir estudiando y el derecho a la salud".

Añadió que hasta el momento no se ha confirmado si el aborto se consumó en su totalidad o si únicamente presentó complicaciones médicas, por lo que permanecen a la espera del informe clínico. "En caso de que sí (se haya realizado el aborto), como quiera se hace la intervención. en caso de que continúe el producto, que tenga el seguimiento correcto para que no vuelva a ponerse en peligro la salud", sostuvo.

Respecto a una posible medida de protección, la Subprocuradora explicó que primero se analizará el entorno familiar de la adolescente, privilegiando su derecho a permanecer en su núcleo familiar. "Primero hay que evaluar las redes de apoyo, siempre el derecho a vivir en familia es algo que buscamos garantizar, si los padres no pueden hacerse cargo, se busca la red extensa con los abuelos, tíos, ya en última instancia, o si hay más vulneraciones, estaríamos emitiendo una medida especial de protección", indicó.