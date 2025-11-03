Adolescente de 15 años resguardado tras riña con madre en Chinameca

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia revisará el entorno familiar en el caso de un adolescente de 15 años que fue resguardado por Seguridad Pública al verse involucrado en una riña con su madre en la colonia Chinameca.

La subprocuradora Martha Herrera Ramírez mencionó que se intervendrá en el caso que se dio a conocer luego de que el menor fue llevado a las instalaciones de Seguridad Pública al ser agredido por su madre. Indicó que en el reporte existen agresiones para ambos lados, es decir, se estableció como una riña; sin embargo, se realizará una investigación con el fin de garantizar los derechos del menor.

La subprocuradora determinó que el menor fuera canalizado de manera temporal con una familia de apoyo, en este caso, sus abuelos paternos, en lo que se realiza la investigación y se conoce el entorno familiar. Se indicó que en este caso no existen antecedentes previos, por lo que abrirán un expediente y se implementará el protocolo para esclarecer los hechos y determinar posibles situaciones de violencia familiar.

"No cuentan con expediente previo, por lo cual vamos a abrir uno, atender el protocolo con las investigaciones pertinentes y, de esta manera, evidenciar cuál es la situación, ya que en primera instancia el menor manifiesto sufrir violencia familiar".

A través de este proceso se busca establecer si existen más hermanos o personas que viven en el domicilio, para obtener información del suceso y del contexto familiar. Indicó que la procuraduría continuará con el seguimiento del caso para identificar el tipo de vulneraciones presentes en el entorno del adolescente y definir las medidas de protección que correspondan.