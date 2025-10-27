Procuraduría PRONNIF interviene en caso de explotación infantil

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia rescató a tres hermanitos del sector Oriente que eran explotados por sus propios padres, quienes los obligaban a trabajar y pedir dinero en centro comercial, mismos que ya contaban con un expediente ante la dependencia, por lo que fueron canalizados a un centro de asistencia social.

El caso fue detectado el pasado fin de semana, luego de que la dirección de Seguridad Pública de Monclova recibiera un reporte ciudadano de un niño de 6 años que se encontraba solo en un supermercado de la colonia Hipódromo.

La Subprocuradora de PRONNIF Martha Herrera informó que al arribar los elementos al lugar y entrevistar a los empleados, señalaron que era frecuente ver al menor ahí y ver que sus padres lo dejaban para limpiar vidrios y pedir dinero.

Debido a esto, el menor fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde se certificó su estado físico y posteriormente se puso a disposición de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Tras recibir el caso, la dependencia constató que ya contaba con un expediente previo, por lo que se procedió al resguardo, junto con sus dos hermanos de 7 y 2 años, mismos que fueron enviados al centro de asistencia social.

"La familia es una familia reincidente, y a raíz de esta intervención se detectó que podría haber consumo de sustancias tóxicas por parte de los padres, por lo que se determinó una medida especial de protección para los tres hermanos".

Los menores fueron llevados a una casa de asistencia, mientras se evalúa la posibilidad de que algún familiar cercano pueda hacerse cargo de ellos bajo condiciones adecuadas y con un entorno seguro.

La subprocuradora señaló que de no ser así se procederá conforme a lo establecido por la Ley de la Familia y la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Coahuila.