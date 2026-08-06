Greenbrier-Gunderson asegura estabilidad en sus operaciones

Greenbrier-Gunderson mantiene estable sus operaciones y no prevé recortes de personal ni paros técnicos en lo que resta del año, esto a pesar de la incertidumbre generada por las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

El director general, Aarón Morales, mencionó que la totalidad de la producción destinada al mercado estadounidense continúa fluyendo con normalidad y que, hasta el momento, la compañía no ha registrado afectaciones de gran escala. "El mercado está estable, exportamos de manera regular y todos nuestros productos van a Estados Unidos, y todo está fluyendo de manera normal".

Indicó que durante el 2026 los niveles de producción se mantienen estables, y la proyección para el cierre del año y el inicio de 2027 es favorable, de acuerdo con la cartera de pedidos que actualmente tiene la empresa.

Reconoció que durante el último año se dio una disminución de personal ante los ajustes de producción que se tuvieron, como parte del comportamiento cíclico del mercado, pero que en estos momentos no se contempla aplicar ningún recorte. "Sabemos que es un mercado cíclico, el año pasado bajamos un poco, pero actualmente nos mantenemos estables y se prevé que a mediados del próximo año podamos recuperar los niveles de personal".

El directivo reiteró que la empresa se mantiene sólida y descartó nuevos ajustes de personal durante este año. Asimismo, destacó que Greenbrier-Gunderson no ha requerido implementar paros técnicos, a diferencia de otras empresas del sector ferroviario, al implementar mecanismos que les permiten continuar con su operación.