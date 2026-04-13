Gasolineros critican estrategia de PROFECO en Coahuila

Empresarios gasolineros rechazaron la estrategia de la PROFECO de colocar mantas en estaciones de servicio con precios elevados, al considerar que se trata de una medida que vulnera sus derechos y afecta su actividad.

Los inconformes calificaron esta acción como "anticonstitucional", al mencionar que la procuraduría cuenta con mecanismos para sancionar irregularidades, pero no para señalar de manera directa a los negocios.

"Cada quién es dueño de su gasolinera, si incumples te pueden cerrar, pero no le pueden estar poniendo lonas que te exhiban, esto nos afecta como empresarios y definitivamente, es incorrecto".

Señalaron que pueden existir variaciones en el precio del combustible entre una estación de servicio y otra, sin embargo son los clientes los que determinan en donde se abastecen de combustible.

"El cliente sabe si va a cierta estación por la calidad, porque dan litros completos o porque le rinde mejor, aunque pague 10 o 15 centavos más, el decide donde, no la autoridad con una manta".

Asimismo, señalaron que no fueron notificados previamente sobre la implementación de esta estrategia, lo que consideran una falta de procedimiento por parte de la dependencia y esperarán la reacción por parte de la Asociación de Gasolineros.

Señalaron que en el tema de la gasolina Magna se mantienen el compromiso de venderla por debajo de los 24 pesos, pero el problema radica en el precio del Diésel que continua en aumento.

"A nosotros el diésel nos lo vende cerca de los 28 pesos, por lo que ya debería andar por los 31 pesos por litro, pero aún se mantiene por debajo, pero no se puede mantener por mucho tiempo".

El aumento en el precio del combustible se da por el conflicto de Estados Unidos con Irán que han elevado el precio del barril de 60 dólares a más de 100 dólares, en lo que va del año.