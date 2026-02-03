Clausura de evento deportivo en Cuatro Ciénegas genera indignación

Una ola de indignación generó la clausura del evento deportivo programado para el pasado fin de semana en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, por parte de la PROFEPA, bajo el argumento de falta de permisos federales, acción que fue calificada duramente por el sector turístico del estado.

Armando de la Garza, Secretario General de la Asociación de Hoteles y Hospedaje expresó su rechazo total a la medida, calificando el actuar de los inspectores como "una payasada" y un obstáculo innecesario para el turismo y el deporte.

Señaló que el evento programado reunía a deportistas y familias de diferentes partes de la república y fue interrumpido debido a que los organizadores no contaban con un permiso específico de la Secretaría de Medio Ambiente. Sin embargo, De la Garza señaló que la actividad que representaría un beneficio turístico y económico para el Pueblo Mágico no representaba ningún riesgo para el ecosistema de la localidad.

"Fue una payasada la actitud de la gente de la PROFEPA al clausurar un evento deportivo en Cuatro Ciénegas, por qué en qué iba a afectar a la flora y fauna un grupo de ciclistas corriendo por los andadores".

De la Garza señaló que estas acciones parecen responder más a una necesidad burocrática de justificar puestos de trabajo que a una verdadera estrategia de conservación ambiental, afectando la economía de una ciudad. "En México existen muchos lugares contaminados y con fuertes problemas en el tema de medio ambiente, como para que vengan a dañar un evento deportivo, y a una actividad totalmente sana", indicó.