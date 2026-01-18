Sensei Vicente Velázquez se convierte en cinta negra en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Sensei Vicente Velázquez Arreaga, director técnico de la escuela de Karate Do Shito Kai Omega, aprobó su examen para obtener el grado de cinta negra cuarto dan en el estilo Shito Ryu, ante el presidente de la federación mexicana de artes marciales japonesas, Rolando Sías Navarrete.

"Fue un año de grandes satisfacciones, y este logro es uno de los más importantes", dijo Velázquez Arreaga. Además de este logro, Velázquez Arriaga también obtuvo el grado de cinta negra primer dan en la modalidad de Kubudo, que es el arte de manejar armas tradicionales de Japón. "Este es un logro importante, ya que soy el primer cinta negra certificado de esta especialidad en Coahuila" dijo con orgullo.

Velázquez Arriaga expresó su agradecimiento a todos los que lo han apoyado en su carrera como artista marcial, y se comprometió a seguir trabajando para promover el karate do en la región. "Es un honor para mí ser parte de la comunidad de Karate Do en Coahuila, y espero seguir inspirando a más personas a practicar este arte marcial", reiteró.

El conocido Sensei ha sido el formador de miles de karatecas por más de 42 años en la región carbonífera, cuyo talento los ha llevado a ganar campeonatos estatales, nacionales y mundiales, siendo uno de los instructores más reconocidos en su especialidad.