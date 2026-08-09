Programa Aplícate aborda conflictos de adolescentes con motocicletas en Monclova

Alrededor de 40 % de los 100 adolescentes activos en el programa Aplícate está relacionado con conflictos por conducir motocicletas, principalmente por ser menores de edad y alterar el orden con ruido excesivo, informó Tania Ibarra, directora de Proximidad Social.

Explicó que los menores detenidos por la Policía Preventiva y puestos a disposición de Seguridad Pública son canalizados a la Unidad de Integración Familiar (UNIF), donde se les invita a integrarse al programa Aplícate.

Ibarra señaló que entre los conflictos que han llevado a adolescentes al programa está conducir motocicletas siendo menores de edad, además de circular a exceso de velocidad o generar ruido excesivo.

Recordó que en Coahuila no se puede conducir un automóvil o motocicleta siendo menor de edad, debido a que se requiere una licencia, la cual se otorga hasta después de los 18 años.

Advirtió que los padres también pueden ser sujetos a una sanción administrativa y, en determinados casos, enfrentar una reparación del daño por la vía civil, especialmente si ocurre un accidente provocado por un menor.

La funcionaria destacó que se trata de una medida preventiva para evitar accidentes y recordó que, aunque algunos adolescentes utilizan motocicletas para trasladarse a las preparatorias, deben hacerlo de manera responsable y sin alterar el orden.

Para atender los reportes, la Policía Preventiva mantiene una sectorización de Monclova que permite identificar las colonias donde se presenta con mayor frecuencia este problema y responder con mayor rapidez.

Los vecinos también reportan los casos mediante grupos de WhatsApp vecinales, principalmente cuando los motociclistas reinciden en generar ruido excesivo o alterar la tranquilidad de las colonias.

Ibarra informó que desde abril se ha registrado una presencia importante de jóvenes relacionados con la conducción de motocicletas entre quienes participan en los cuatro grupos de Aplícate, que funcionan de lunes a jueves.

Actualmente son 100 adolescentes los que integran estos grupos y alrededor de 40 % está relacionado con casos de conducción de motocicletas.