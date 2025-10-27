Transporte en Monclova, Frontera y Castaños en estado obsoleto

El 80 por ciento de las unidades de transporte municipal e intermunicipal en Monclova, Frontera y Castaños se encuentran obsoletas, de acuerdo al estudio de movilidad que se lleva a cabo y que determina que se debe realizar un programa para rehabilitar el transporte en la región.

Durante la presentación de los resultados preliminares, Carlos Francisco González, de la empresa GAT System, encargada de desarrollar el análisis, señaló que de las cerca de 200 unidades que circulan en la región, tanto del transporte municipal e intermunicipal, el 80 por ciento es obsoleto.

Señaló que presentan un problema tanto por la antigüedad al ser modelos desde los noventa hasta 2005, sobrepasando la antigüedad que establece el reglamento, además de las fallas físico-mecánicas ante la falta de inversión para mantenimiento.

Mencionó que no es un tema exclusivo de la región, ya que han realizado estudios en otras ciudades del país en las que se encuentran en las mismas condiciones.

Ante esto, indicó que se debe establecer una estrategia para modernizar las unidades y brindar un servicio de calidad a los usuarios.

Indicó que existen ciertas alternativas, entre las que destaca el cambio de paradigma de 'hombre-camión', es decir, de que cada quien es dueño de su unidad, a una empresa que se encargue de brindar el servicio.

Así como establecer un programa con una inversión público-privada, en el que se pueda apoyar con un porcentaje como 10 % para el enganche de una unidad, estrategia implementada en otras ciudades.

En cuanto a la falta de unidades, señaló que durante el estudio se ha detectado una falta de cobertura, lo que ha ocasionado retrasos y molestias entre la población, sin embargo esto se deriva de la disminución de pasajeros desde la pandemia, donde las unidades van con 20 o 30 % de su pasaje y en horas pico al 50 %, por lo que no es rentable el servicio.