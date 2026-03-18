Apoyo a productores: Arranca programa de sorgo forrajero en Monclova

La próxima semana inicia el programa de sorgo forrajero en Monclova, con el que se beneficiará a 100 productores de distintos ejidos del municipio de Monclova.

Luis Gutiérrez, director de Fomento Agropecuario, informó que esta estrategia busca apoyar al sector rural mediante la entrega de semilla para fortalecer la producción.

Detalló que los beneficiarios pertenecen a diversas comunidades ejidales, donde la actividad agrícola representa una fuente importante de ingresos. El funcionario señaló que este programa permitirá a los productores contar con insumos para la siembra de sorgo forrajero, utilizado principalmente en la alimentación de ganado.

Indicó que el apoyo se enfocará en pequeños productores, con el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo y rendimiento en el campo. Agregó que el arranque del programa forma parte de las acciones que impulsa la administración municipal para respaldar al sector agropecuario.

Finalmente, destacó que se mantendrá el seguimiento a los beneficiarios para asegurar el aprovechamiento de los insumos entregados.