Colaboración educativa en Monclova liderada por Alcalde Carlos Villarreal

Con el objetivo de reafirmar su compromiso con la educación, el alcalde Carlos Villarreal se reunió con directores de preparatorias y universidades públicas, con quienes dialogó sobre proyectos en los ámbitos educativo, deportivo, cultural, de movilidad y económico. Estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y a través del Programa Impulso Educativo para fortalecer el desarrollo integral de las y los estudiantes de Monclova.

En este encuentro participaron directores de facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila, COBAC Preparatoria 24, COBAC Oriente, CECYTEC Sur y Norte; Tecnológico de Monclova, Universidad Politécnica Monclova-Frontera, Preparatoria Ladislao Farías Campos, CBTIS No. 36 y Universidad Tecnológica de la Región Centro (UTRCC), quienes compartieron propuestas y visiones para fortalecer la formación académica, fomentar el talento deportivo y cultural, mejorar la movilidad estudiantil y generar vínculos con el sector productivo que abran nuevas oportunidades para la juventud.

El alcalde destacó que la educación es uno de los ejes centrales de su gobierno, por lo que continuará promoviendo espacios de diálogo y colaboración con las instituciones educativas para atender las necesidades de las y los estudiantes y contribuir a su desarrollo personal y profesional.

"En equipo con el gobernador Manolo Jiménez y nuestras instituciones educativas, seguiremos impulsando proyectos que fortalezcan la formación de las y los jóvenes. Juntos estamos trazando estrategias que consoliden un modelo educativo más sólido e inclusivo, convencidos de que invertir en la educación es sembrar las bases de un mejor futuro para Monclova", subrayó el alcalde.

Con estas acciones el Gobierno Municipal reitera su compromiso de seguir trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado y con las instituciones educativas con el objetivo de fortalecer la formación de la juventud y abrir más oportunidades para su desarrollo académico, personal y profesional.