Club Rotario Santiago de la Monclova anuncia programa 'Invierno Cálido' para mejorar condiciones educativas

Con la llegada de la temporada invernal, el Club Rotario Santiago de la Monclova anunció la reactivación del programa 'Invierno Cálido', enfocado en mejorar las condiciones de las instituciones educativas con la sustitución de ventanas en mal estado.

El secretario del Club Rotario, Ramón de la Cruz, señaló que este programa se lleva a cabo con el objetivo de brindar espacios seguros y cálidos para los alumnos durante los meses de frío.

"El Club Rotario, cada año, cuando empieza el invierno, lleva a cabo este programa con el cual se reemplazan las ventanas quebradas y se colocan nuevas".

Indicó que por lo regular se apoyan entre 4 y 5 escuelas por año, sobre todo aquellas que se encuentran en la periferia y que se localizan en sectores vulnerables, en los que no cuentan con los recursos para la sustitución.

Indicó que a partir de la próxima semana iniciarán con la recepción de solicitudes por parte de los padres de familia, para analizar las escuelas que serán beneficiadas, y a mediados del mes de noviembre iniciarán con la sustitución.

"Por lo regular atendemos una escuela por semana, vamos los domingos y realizamos el cambio, para esto se pide el apoyo de los padres de familia, porque tratamos de fomentar una cultura en la que todos participen".

Señaló que mediante este programa se estima una inversión entre los 40 y 50 mil pesos, dependiendo de la cantidad de material disponible y de las dimensiones de las ventanas a sustituir.

Ramón de la Cruz mencionó que el objetivo principal, es que las instituciones educativas estén en óptimas condiciones, para el desarrollo de las actividades durante la temporada de frío, más ahora que se prevé un frío más intenso en la localidad.