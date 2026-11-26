El director del CECyTEC Sur en Monclova, Alberto Medina Martínez, informó que el plantel ha detectado alrededor de 15 estudiantes en riesgo de deserción escolar por distintas causas, de los cuales ya lograron recuperar a varios mediante el programa de acompañamiento "Te extrañamos en la escuela".

En entrevista, el directivo explicó que esta estrategia busca acercarse de manera directa a los jóvenes que registran inasistencias o enfrentan materias reprobadas, con el fin de brindarles opciones de recursamiento y evitar que trunquen su bachillerato.

"Tenemos alrededor de 15, pero de eso ya hemos recuperado algunos. De hecho, tenemos el caso que platicaba de una chica que está embarazada y que le pedimos que no abandonara, que ya nos acomodamos con ella y le hemos ofrecido, por ejemplo, apoyo de cuidar a su bebé", detalló.

Medina Martínez indicó que, en otros casos, los estudiantes sí dejaron el plantel al mudarse fuera de Monclova, como ocurrió con una alumna que, tras tener a su hijo, cambió de ciudad.

Ante este escenario, señaló que el plantel facilita la documentación oficial y orienta a los jóvenes para que se reintegren a alguna institución educativa en su nuevo lugar de residencia.

Finalmente, subrayó que la meta del cuerpo docente es acompañar a los alumnos durante los tres años de formación para que egresen con su certificado de preparatoria, además de su título y cédula de técnico profesional.