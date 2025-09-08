Protección civil se refuerza en comercios de productos importados

A revisión tiendas chinas y otros negocios dedicados a la venta de productos importados, con el fin de verificar el cumplimiento de las regulaciones en materia de seguridad y protección civil.

Tras el incendio registrado la madrugada del lunes en una tienda de productos chinos ubicada sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la Zona Centro, se reforzarán las revisiones a este tipo de establecimientos y a otros negocios que comercializan artículos importados.

El comandante de Protección Civil, Ezra Navarrete, explicó que la medida busca prevenir riesgos derivados de la gran cantidad de mercancía de fácil combustión que se almacena en estos comercios.

"Seguramente sí haríamos supervisiones, no nada más a tiendas chinas, sino también a otras tiendas que cuenten con sistemas de detección temprana, para poder tener una mejor respuesta por parte de los cuerpos de bomberos", señaló.

Las verificaciones incluirán la revisión de rutas de evacuación, extintores en buen estado, detectores de humo y, en su caso, la instalación de sistemas contra incendios, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de empleados como de clientes.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos informó que ya se realizó el control y la mitigación en el local siniestrado, donde afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque sí daños materiales considerables.

El siniestro puso en evidencia la vulnerabilidad de este tipo de negocios, por lo que las autoridades locales reforzarán las medidas de protección civil para evitar futuras emergencias.