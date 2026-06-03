Clausuran anexo Un Paso a la Vez en Monclova: PRONNIF rescata a cinco menores

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia intervino en el anexo femenil 'Un Paso a la Vez', recientemente clausurado en Monclova, tras detectarse a cinco menores internadas en el lugar, situación que está prohibida por la ley.

La subdelegada de PRONNIF Martha Herrera, señaló que la dependencia fue notificada por parte de la Secretaría de Salud, tras la inspección que se realizó en el centro de rehabilitación, donde encontraron a adolescentes de entre 13 y 16 años.

'De inmediato tuvimos intervención casi a la par que llegó la Fiscalía, se contactó a todos los padres de familia para que acudieran a recogerlas y se les informó de la situación propia del anexo'.

Indicó que cuatro de las menores ya fueron atendidas junto a sus familiares y canalizadas al Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, mientras que una adolescente originaria de Sabinas permanece pendiente de seguimiento.

La funcionaria estatal fue enfática en señalar que la legislación no permite que menores de edad permanezcan internados en este tipo de centros de rehabilitación, por lo cual el centro incurrió en una falta.

Explicó que aunque existen espacios en los que los adolescentes pueden acudir a terapias o sesiones acompañados por sus padres, no pueden permanecer anexados en las instalaciones de rehabilitación.

Mencionó que durante las entrevistas realizadas a las menores se detectaron señalamientos relacionados con presunta violencia física y psicológica.

Sobre las versiones de presuntos abusos sexuales dentro del anexo, aclaró que PRONNIF no detectó ningún señalamiento de ese tipo entre las menores atendidas.

Martha Herrera señaló que corresponderá a la Secretaría de Salud determinar si el centro de rehabilitación enfrentará sanciones administrativas o multas por mantener internadas a las adolescentes.