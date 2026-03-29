Aumentan los accidentes en balnearios: PRONNIF advierte sobre riesgos

Con el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, la Subprocurador de PRONNIF llamó a los padres de familia a reforzar medidas de cuidado y prevención, en el hogar, así como en centros recreativos y balnearios donde aumenta la afluencia.

La subprocuradora Martha Herrera advirtió que durante esta temporada se incrementan los reportes de accidentes, sobre todo en balnearios, por lo que insistió en la importancia de mantener supervisión constante. "En Semana Santa es donde más se nos presenta el tema de balnearios, por lo que hacemos un llamado a los padres de familia, a extremar precauciones, a apegarse a los reglamentos que señalan las autoridades y que tienen los balnearios".

Indicó que uno de los principales factores de riesgo es perder de vista a las niñas y niños, situación que puede derivar en accidentes o extravíos en espacios concurridos. La subprocuradora alertó sobre el consumo de bebidas alcohólicas durante las vacaciones, lo que puede derivar en accidentes automovilísticos que ponen en peligro a los integrantes del hogar. "Que moderen mucho su consumo de bebidas embriagantes, porque luego pasan los accidentes vehiculares; van los niños, niñas con ellos, y es un riesgo para toda la familia", expresó.

Finalmente, reiteró que el periodo vacacional debe ser un espacio de convivencia segura, donde se garantice el derecho de niñas, niños y adolescentes al esparcimiento, pero bajo condiciones responsables. "Son momentos en familia, y hay que brindarles a nuestras niñas, niños y jóvenes ese derecho a libre esparcimiento, pero de una manera muy responsable", concluyó.