Procuraduría aclara caso de menor presuntamente sustraído en Colonia Deportivo

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia atendió el caso de un menor de 11 años que fue reportado como presuntamente secuestrado en la colonia Deportivo; sin embargo, esto quedó en un mal entendido, al ser enviado el menor a las celdas de Seguridad Pública por realizar desmanes en la vía pública.

La titular de PRONNIF Martha Herrera informó que se le informó del caso, sin embargo no fue canalizado a la procuraduría, sino que fue atendido por la UNIF, quienes llevaron a cabo las acciones.

Informó que por parte de los padres de familia se dio el reporte de una supuesta sustracción del menor, sin embargo, tras realizar la investigación el niño fue turnado a Seguridad Pública tras el reporte de un vecino de la colonia que lo sorprendió junto a otros menores "haciendo travesuras" en la calle.

"Sí, bueno, el reporte ingresa por parte de Seguridad Pública al presentarles a un niño de 11 años que se encontraba por ahí haciendo algunas travesuras en la colonia, que de acuerdo al jurídico, fue presentado por uno de los vecinos".

Señaló que tras realizar la investigación no se detectó ninguna vulneración de derechos del menor, más que el simple hecho de estar en la calle, por lo que el menor fue entregado a su familia.

"La UNIF verificó que las condiciones del niño estuvieran bien, fue entregado a su familia y se les invitó a participar en el programa "Aplícate", con el que se busca concientizar a los adolescentes sobre sus conductas",

El menor quedó bajo resguardo de sus padres, a quienes se exhortó a establecer límites y reforzar la supervisión.