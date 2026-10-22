Martha Herrera informa sobre denuncia de abuso en Coahuila

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia no ha logrado establecer contacto con la familia del niño de ocho años que habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, a pesar del intento telefónico y las visitas al domicilio después de recibir el reporte del caso.

Martha Herrera Ramírez, subprocuradora de la dependencia, informó que el reporte de abuso sexual se recibió a través del C4, lo que activó la coordinación entre las distintas instituciones para atender la situación.

De acuerdo con la información, se recibió la llamada en la que la madre del menor pidió la intervención de las autoridades, luego de que su hijo denunciara que su padrastro había hecho tocamientos y que fue amenazado para que no dijera nada.

Explicó que el martes por la noche tuvieron contacto con la familia, cuyos integrantes manifestaron que presentarían la denuncia, por lo que se programó una cita para este miércoles a las 10 de la mañana en la dependencia, con el fin de hacer una intervención psicológica y emitir una opinión técnica especializada.

Sin embargo, los familiares no acudieron a la cita y, desde entonces, el personal de la PRONNIF ha intentado localizarlos por teléfono y acudido al domicilio sin obtener respuesta.

"Les estuvimos marcando, fuimos al domicilio a buscarlos, no los hemos localizado, seguiremos tratando de contactarlos", señaló Herrera.

La subprocuradora indicó que la dependencia continuará con los intentos de contacto para brindar acompañamiento jurídico y psicológico, además de canalizar el caso ante las instancias correspondientes. Entre ellas se encuentra la Fiscalía Especializada, responsable de dar seguimiento a la denuncia e investigar los hechos.

Herrera precisó que la PRONNIF no contaba con un expediente previo del niño y que la intervención comenzó a partir del reporte recibido a través del C4.