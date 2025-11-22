Éxito rotundo de Urban Trail 2025 en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.— La 6ª edición de la carrera Urban Trail 2025 superó todas las expectativas al romper dos récords: el de participación de atletas y el de asistencia ciudadana.

¿Qué ocurrió?

Así lo dio a conocer el fundador y organizador del evento, profesor Urbano Flores Rodríguez, quien destacó el entusiasmo y la respuesta masiva de la comunidad deportiva y del público en general.

Con un total de 515 deportistas inscritos, la competencia se desarrolló en un ambiente de seguridad y organización ejemplar. Flores Rodríguez agradeció el apoyo logístico brindado por diversas instituciones, ya que el primer abastecimiento fue proporcionado por la SEDENA, seguido por el Mando Coordinado de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y Fomento Deportivo, quienes auxiliaron a los corredores en distintos puntos de la serranía.

A la llegada, los atletas recibieron su kit de recuperación y medallas por parte del equipo Urban, en reconocimiento a su esfuerzo. Además, el señor David Galván y su equipo se encargaron de la anotación precisa de los tiempos y resultados, gracias al sistema de chips y números asignados a cada participante, lo que permitió un registro sin contratiempos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El evento atrajo corredores de 18 municipios pertenecientes a las cinco regiones del estado de Coahuila, así como deportistas provenientes del sur de Texas, Nuevo León, Durango y otras entidades, consolidando al Urban Trail como una competencia de alcance regional e internacional.

La exitosa realización de esta carrera no solo reafirma el compromiso de los organizadores con el deporte, sino que también fortalece el sentido de comunidad y promueve el turismo deportivo en la región, dejando una huella positiva en esta edición del Urban Trail.