PRONNIF denuncia a varios por vulneraciones a adolescente en San Buenaventura

La PRONNIF presentó una denuncia contra varias personas por posibles delitos relacionados con el caso de la adolescente de 13 años localizada en San Buenaventura, quien permanece bajo resguardo institucional tras detectarse vulneraciones a sus derechos y situaciones de riesgo.

La subprocuradora de la dependencia, Martha Herrera, confirmó que se emitió una medida especial de protección para salvaguardar la integridad de la menor y que las investigaciones quedaron en manos de la Fiscalía Especializada, instancia que determinará los posibles delitos y las acciones judiciales correspondientes.

La funcionaria se reservó los detalles de la denuncia y las personas señaladas, al mencionar que existe una investigación en curso que no debe ser entorpecida; sin embargo, confirmó que la denuncia involucra a varias personas por posibles delitos, sin precisar si entre ellas se encuentran familiares de la adolescente.

"Es la denuncia en contra de varias personas por diversos posibles delitos que ya dejaremos a la Fiscalía que trabaje en las investigaciones pertinentes para tipificar y cuadrar el delito, e iniciar o emprender la acción judicial".

Señaló que corresponderá a la Fiscalía Especializada determinar la clasificación jurídica de los hechos y definir las acciones legales procedentes, y precisó que por el momento la joven continuará bajo resguardo institucional.

La subprocuradora no reveló más información sobre las vulneraciones detectadas ni sobre los avances de la investigación, a fin de no comprometer las diligencias ministeriales.