PRONNIF Frontera protege a menor tras video de consumo de sustancias

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en la Región Centro activó protocolos de protección tras la difusión de un video en el que aparece un menor de aproximadamente 12 años presuntamente consumiendo sustancias ilícitas en el municipio de Frontera.
La subprocuradora regional, Martha Herrera, informó que al conocer el caso se dio seguimiento inmediato, debido a que ya existía un expediente previo relacionado con la situación familiar del niño. Explicó que desde el año 2023 el menor permanece bajo resguardo de una familia de apoyo, luego de detectarse omisiones graves en sus cuidados por parte de sus padres, quienes además enfrentan problemas de consumo de sustancias.
"Es una situación muy delicada. Cuando los padres no generan cambios y son quienes dan el ejemplo, los niños crecen normalizando este tipo de conductas", expresó la funcionaria.
Detalló que el niño será sometido a una valoración especializada para determinar si presenta algún grado de adicción o si se trató de un primer contacto con estas sustancias, a fin de canalizarlo a las instancias correspondientes para su atención integral. Añadió que también se fortalecerá el acompañamiento psicológico y social tanto para el menor como para su entorno, en coordinación con programas estatales enfocados en salud mental y prevención de adicciones.
Herrera advirtió que crecer en ambientes marcados por violencia, abandono y consumo de drogas puede dejar secuelas profundas en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, por lo que insistió en la importancia de intervenir de manera oportuna.
Finalmente, aseguró que el Estado mantendrá la protección del menor, priorizando en todo momento su bienestar, recuperación y derecho a una vida digna.