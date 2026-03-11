PRONNIF niega que hijo de Hannah Barber esté bajo su resguardo

La Subprocuradora de PRONNIF negó que el hijo de la influencer conocida en redes sociales como "Hannah Barber" fuera puesto disposición de la dependencia tras los hechos registrados recientemente, al señalar que este fue entregado a los familiares.

Martha Herrera Ramírez mencionó que contrario a lo que trascendió en algunas versiones, el menor fue entregado a sus familiares y no quedó bajo resguardo de la institución, al no existir ninguna vulneración a sus derechos.

Señaló que se tiene conocimiento del caso por lo que trascendió a través de redes sociales y medios de comunicación, pero el menor no fue canalizado por Seguridad Pública, sino que se dejó en el núcleo familiar.

La funcionaria estatal mencionó que en este caso la procuraduría se mantiene al margen, al no existir vulneración de derechos del menor o los menores. Así mismo, dijo que la dependencia no cuenta con antecedentes relacionados con el menor ni con su madre, por lo que hasta ahora no existe registro de algún expediente abierto por esta situación. "No recuerdo que en la oficina se haya comentado que esta persona tuviera un caso con nosotros", indicó.

Respecto a versiones que señalan que la mujer tendría otras dos hijas bajo el cuidado de su padre, la Subprocuradora reiteró que la institución no tiene información al respecto, ya que los expedientes se identifican por el nombre de los menores.

Finalmente, la subprocuradora mencionó que la PRONNIF únicamente interviene cuando se detecta alguna afectación a los derechos de niñas, niños o adolescentes y en este caso no se tiene información al respecto. "Si en determinado momento se llegara a detectar que existe alguna situación que implique una vulneración de los derechos de los menores, se nos haría del conocimiento para poder intervenir", indicó.