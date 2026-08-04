Martha Herrera advierte sobre riesgo tras volcadura de adolescentes

La volcadura protagonizada por dos adolescentes sobre la avenida Constitución evidenció la falta de supervisión de adultos responsables, una omisión que puede derivar en conductas de riesgo con consecuencias graves, advirtió la subprocuradora de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Tras el accidente registrado, la subprocuradora Martha Herrera Ramírez mencionó que este tipo de hechos suelen estar relacionados con la ausencia de límites y vigilancia dentro del hogar.

Explicó que con frecuencia los padres consideran que, al llegar a la adolescencia, sus hijos ya pueden permanecer solos en casa, cuando en realidad continúan requiriendo supervisión constante. "Creen que porque ya son adolescentes y tienen cierto grado de independencia ya se pueden cuidar solos y los dejan solos en casa, cuando se suscitan este tipo de accidentes es porque no hay una persona adulta responsable al pendiente de ellos y vigilando lo que hacen, tanto dentro como fuera de casa".

Informó que PRONNIF ya interviene en el caso, tras ser notificados al participar menores en el accidente. La subprocuradora indicó que solicitarán información a las autoridades que participaron en la atención del accidente para integrar el expediente y establecer contacto con los padres de ambos menores.

Con esta intervención buscará sensibilizar a las familias sobre la importancia de reforzar la supervisión y, de ser necesario, canalizarlas al Centro de Atención e Integración Familiar (CAIF), para que reciban apoyo que les permita fortalecer la comunicación y límites dentro del hogar. "Buscamos reforzar los límites y la comunicación en la familia para evitar que vuelvan a presentarse situaciones como ésta, afortunadamente los menores salieron ilesos, pero hubo daños materiales de consideración y se puso en riesgo a toda la sociedad", indicó.