Martha Herrera explica sustracción de bebé en Monclova

Tras la movilización policiaca registrada el fin de semana en el sector sur de Monclova por la presunta sustracción de un bebé de siete meses, la titular de la PRONNIF señaló que este tipo de hechos deben ser atendidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), al tratarse de situaciones que podrían constituir un delito.

Martha Herrera Ramírez informó que el caso que se registró el pasado fin de semana, en el que una persona agredió a su ex pareja y posteriormente se llevó al menor por la fuerza, no corresponde directamente a la procuraduría de protección, al implicar la posible comisión de un delito.

Señaló que cuando existen indicios de violencia familiar, violencia de género o la posible sustracción de un menor, corresponde a la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Delitos hacia la Mujer y la Niñez iniciar las indagatorias.

Mencionó que la procuraduría no cuenta con atribuciones para realizar investigaciones penales, por lo que su participación es coadyuvante y se limita a brindar apoyo cuando la autoridad investigadora así lo solicita.

Indicó que la dependencia puede intervenir para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante el desarrollo de procesos legales o judiciales, procurando siempre el interés superior de la niñez.

Asimismo, explicó que cuando uno de los padres retiene a un menor sin el consentimiento del otro, normalmente se recurre a un procedimiento de restitución por la vía judicial, en donde la PRONNIF realiza un acompañamiento para que se realice apegada a derecho y respetando el interés superior de la niñez.

Mediante este mecanismo, un juez determina quién tiene la guarda y custodia legal del menor y, de ser necesario, ordena que el niño o niña sea restituido al padre o madre que corresponda conforme a derecho.

Herrera reiteró que para que las autoridades puedan actuar es indispensable que se presente una denuncia formal ante el Ministerio Público, instancia responsable de integrar la carpeta de investigación y que, en su caso, puede solicitar la intervención de la PRONNIF para salvaguardar los derechos del menor involucrado.