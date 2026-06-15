Propietarios de Colinas de Santiago exigen solución a Infonavit: filtraciones y daños

Propietarios de las Viviendas del Bienestar de Colinas de Santiago se manifestarán ante el Infonavit para exigir una solución definitiva a las fallas que se siguen presentando en las casas que fueron entregadas hace poco menos de 4 meses, tras problemas de inundaciones, filtraciones y daños con las recientes lluvias.

Las precipitaciones registradas durante los últimos días volvieron a evidenciar problemas estructurales que habían sido reportados desde la entrega de las casas, entre ellos grietas en paredes, humedad en techos, filtraciones de agua y hundimientos en algunas áreas del desarrollo.

De acuerdo con los vecinos, las viviendas ubicadas en la parte inferior fueron las más afectadas, ya que el agua entró a los domicilios, dañando muebles, electrodomésticos y otras pertenencias.

Los propietarios de estas viviendas señalan que el problema se originó tras la colocación de un bordo en la calle, que desvió el flujo del cauce y lo dirigió a las casas que están en este complejo.

Señalaron que, a pesar de los reportes realizados en anteriores ocasiones, las reparaciones efectuadas por la constructora han sido superficiales y no han corregido el origen de las afectaciones.

Además de los daños ocasionados por las lluvias, los habitantes denunciaron presuntas deficiencias en los materiales utilizados para la construcción de las viviendas, así como fallas en instalaciones eléctricas y en la infraestructura general, problemas que continúan apareciendo conforme avanzan los meses.

La inconformidad también se extiende al incumplimiento de diversos compromisos que, aseguran, les fueron planteados al momento de recibir las casas, entre ellos mencionan servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento de áreas comunes, además de espacios recreativos que hasta ahora no operan como se había prometido.

Vecinos señalaron además su preocupación por un documento que recientemente se les solicitó firmar, por parte de Infonavit, en donde se establece que reciben de conformidad las viviendas y no presentarán quejas por fallas que surjan más adelante.

Ante la falta de respuestas satisfactorias, los propietarios comenzaron a organizarse para acudir a las oficinas de Infonavit y exigir la intervención de las autoridades para que se atiendan tanto las afectaciones derivadas de las lluvias como las presuntas irregularidades detectadas desde la entrega del proyecto habitacional.