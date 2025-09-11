Prórroga en investigación del accidente en Monclova-Candela

A pesar de que el pasado 10 de septiembre vencía el plazo de investigación en la causa penal 222/2025, relacionada con el trágico accidente ocurrido en la carretera estatal 24 Monclova-Candela, el juez de la causa autorizó una prórroga de tres meses más a solicitud del Ministerio Público, por lo que el nuevo plazo concluye el próximo 10 de diciembre.

La Fiscalía justificó la ampliación al argumentar que aún se identifican más víctimas y se requiere conocer la evolución médica de aquellas personas que fueron recientemente intervenidas quirúrgicamente, como consecuencia del aparatoso choque frontal que dejó un saldo de dos personas muertas y varios lesionados.

Los imputados en el caso son Edgar "N", Alejandro "N" y Manuel David Molina Aguilar, este último señalado como el conductor que habría invadido el carril contrario en el siniestro vial que cobró la vida de Israel Arredondo Serna, padre de familia que murió en el lugar del accidente, y de Gabriela Cipriano de los Santos, quien falleció minutos después en el Hospital Amparo Pape.

Las víctimas de este lamentable hecho, además de los fallecidos, incluyen a María, Esteban, Andrea y Roberto, quienes resultaron con lesiones de diversa gravedad, y algunos de ellos aún se encuentran bajo atención médica especializada.

El accidente ocurrió a la altura del Ejido Huizachal, donde el vehículo Volkswagen blanco, presuntamente conducido por Molina Aguilar, colisionó de frente contra un Chevrolet Aveo en el que viajaba la familia de Israel Arredondo, quien se dirigía con su esposa Mayra Solís y sus hijas Anahí y Andrea a un balneario. La violencia del impacto provocó que el auto se saliera de la cinta asfáltica, requiriendo la intervención de cuerpos de rescate y autoridades estatales.

En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Monclova, el Ministerio Público estuvo de acuerdo con la prórroga, destacando la importancia de obtener mayores datos sobre el estado de salud de las víctimas lesionadas y de integrar nuevas pruebas para el esclarecimiento del caso.