Fernando Orta González investiga incendio en un yonke de El Pueblo

Protección Civil del Estado en la Región Centro inició el peritaje correspondiente para determinar las causas y posibles responsabilidades del incendio registrado en un yonke de la colonia El Pueblo, siniestro en el que también participó la corporación estatal en las labores de atención.

El fuerte incendio se registró en un establecimiento ubicado sobre la avenida Constitución, cerca del cauce del río, y fue atendido de manera coordinada por bomberos y autoridades municipales. A pesar de la magnitud del fuego, no se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas cercanas o al personal que intervino en las maniobras.

Fernando Orta González, coordinador regional de Protección Civil del Estado, informó que para controlar y sofocar las llamas fue necesario solicitar el apoyo de un camión bomba del Aeropuerto Internacional, lo que permitió reforzar las labores de combate al incendio.

Gracias a la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia se evitó que el fuego se extendiera hacia zonas habitacionales colindantes con el yonke, reduciendo el riesgo para familias que viven en el sector.

El funcionario estatal señaló que las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación. El peritaje oficial será realizado por especialistas de la Fiscalía del Estado de Coahuila, proceso que podría tardar entre tres y cuatro días para determinar el origen del incendio y deslindar responsabilidades.

Sin embargo, una de las omisiones más frecuentes es no retirar los residuos de combustible de los vehículos en desuso, situación que puede agravar un incendio y facilitar su propagación.