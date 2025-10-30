Protección Civil en Panteones Municipales Guadalupe y Sagrado Corazón

Más de 4 mil personas se espera que acudan a los panteones municipales Guadalupe y Sagrado Corazón de Jesús durante las celebraciones del Día de Muertos, informó el director de Protección Civil, Pedro Alvarado, quien dio a conocer que se implementará un operativo especial de seguridad y atención ciudadana para estas fechas.

El funcionario explicó que las visitas iniciarán desde este 31 de octubre, y que el personal de Protección Civil, en coordinación con Seguridad Pública y otras corporaciones, mantendrá presencia constante para salvaguardar a los ciudadanos, brindar acompañamiento y ofrecer orientación dentro de los camposantos.

"Vamos a tener este operativo permanente, junto con otras corporaciones. Por nuestra parte instalaremos un módulo de atención al interior, además de contar con ambulancias para atender cualquier malestar o emergencia que pudiera presentarse", señaló Alvarado.

También se colocarán módulos de salud donde se ofrecerá apoyo a personas que presenten síntomas de deshidratación, presión baja o cualquier malestar derivado de las altas temperaturas o la prolongada estancia en los panteones.

El titular de Protección Civil añadió que aunque se estima la llegada de alrededor de 4 mil visitantes, la cifra oficial se determinará al cierre de las actividades del 1 y 2 de noviembre, cuando se espera la mayor afluencia de familias que acuden a rendir homenaje a sus seres queridos.

Con estas acciones, las autoridades municipales buscan garantizar que la tradición del Día de Muertos se desarrolle en un ambiente seguro, ordenado y familiar.