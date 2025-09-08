Perito estructural determinará causas de incendio en tienda de productos chinos

Tras el incendio de gran magnitud que consumió por completo la tienda de productos chinos ubicada sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la Zona Centro, Protección Civil informó que un perito estructural intervendrá para determinar si el inmueble podrá seguir operando y cuáles serán las acciones legales o administrativas a tomar.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, explicó que todavía no se han establecido las causas del siniestro debido a las condiciones en las que quedó el local.

"Dependiendo de lo que se arroje, se podrían aplicar sanciones económicas, suspensiones o incluso la clausura del negocio", subrayó.

Alvarado señaló que la intervención del perito permitirá conocer si con reparaciones el establecimiento puede reabrir o si deberá ser sometido a otras medidas más drásticas.

"A esta hora todavía está muy caliente para que el personal esté adentro, hay compañeros que se han acercado a sacar información, pero será complicado determinar el origen del incendio en lo inmediato", comentó la mañana de ayer.

En paralelo, se revisará la documentación del comercio para verificar si las medidas de seguridad estaban vigentes y en condiciones de operar, como el estado de los extintores y detectores de humo.

"Ellos tenían sus trámites al día, pero hay que revisar si los extintores funcionaban, si estaban descargados o si hubo alguna irregularidad", agregó el funcionario.

El incendio, considerado por Protección Civil como uno de los más intensos atendidos en los últimos años, consumió en su totalidad la mercancía de la tienda.

"Fue un incendio difícil, en la experiencia no habíamos sentido un calor tan intenso en un lugar como este, probablemente por la gran cantidad de materiales plásticos y textiles almacenados", concluyó Alvarado.