Monclova: Protección Civil alerta sobre riesgo por lluvias y vehículos en cauce

Pese a las advertencias de Protección Civil y al acordonamiento preventivo, vehículos y motocicletas continúan estacionándose junto a un cauce natural en la colonia Praderas, al sur de Monclova.

Ante los pronósticos de lluvias, tormentas y fuertes vientos para los próximos días, elementos de Protección Civil acordonaron una zona considerada de riesgo sobre la calle Guadalupe, a la altura de la empresa Adient, anteriormente conocida como TECNOTRIM, entre las calles Obrero Unido y Arturo Méndez de la Garza.

En este sector se encuentra un cauce natural que, durante las precipitaciones, concentra una importante cantidad de agua y provoca la formación de una laguna de acumulación, lo que genera condiciones de riesgo para las unidades que permanecen estacionadas en el lugar.

Desde el inicio de las lluvias, Protección Civil colocó el acordonamiento preventivo y realizó llamados a los propietarios de vehículos para evitar que dejaran sus unidades en este punto, debido al riesgo de un incremento repentino de la corriente.

Sin embargo, pese a las advertencias, continúan observándose vehículos y motocicletas estacionados a un costado del cauce natural, situación que podría representar un peligro si las lluvias se intensifican.

La zona permanece bajo vigilancia debido al antecedente de automóviles que han quedado varados y otros que han sido arrastrados por la corriente en este mismo sector.

Por ello, las autoridades exhortaron a la población a evitar estacionarse en áreas identificadas como cauces naturales o puntos de acumulación de agua.

Protección Civil mantiene las medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas para los siguientes días y pidió a los automovilistas atender los señalamientos y acordonamientos para evitar situaciones de emergencia.