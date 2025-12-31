Pedro Alvarado informa sobre apoyo a personas sin hogar en Monclova

Dos personas sin hogar aceptaron el apoyo de Protección Civil y fueron trasladadas al espacio habilitado como albergue temporal, donde recibieron resguardo para pasar las noches protegidos del frío. Así lo dio a conocer Pedro Alvarado Flores, titular de la corporación.

Ante el descenso de temperaturas propio del cierre de año, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Monclova intensificó sus acciones preventivas para salvaguardar a la población más vulnerable, principalmente a personas en condición de calle, así como para atender posibles situaciones de riesgo en la ciudad.

El funcionario explicó que estos apoyos forman parte del protocolo activado por las bajas temperaturas, el cual contempla la atención directa a personas en situación de vulnerabilidad. Agregó que hubo otros casos en los que las personas rechazaron el traslado, por lo que se les brindó ayuda mediante la entrega de cobijas para mitigar los efectos del clima.

Asimismo, personal de Protección Civil realizó recorridos preventivos en sectores previamente identificados como zonas de riesgo, reforzando la vigilancia ante posibles incendios, el uso de pirotecnia y cualquier reporte que pudiera representar un peligro para la ciudadanía.

Las autoridades reiteraron que estos operativos continuarán durante los próximos días, con el objetivo de prevenir incidentes y brindar atención oportuna a quienes más lo necesiten ante las condiciones climáticas adversas.