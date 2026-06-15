Inician festejos de la Feria en San Juan de Sabinas: Oscar Ríos Ramírez

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El próximo 26 de junio iniciarán los festejos de la Feria en la Villa de San Juan de Sabinas, evento que será completamente gratuito para la población, informó el alcalde Oscar Ríos Ramírez.

El edil destacó que en el escenario principal se presentarán tres grupos musicales, el viernes 26 de junio Yessy López y su Grupo, Fuego Indio el sábado 27 de junio y Los Hermanos Barrón el domingo 28 de junio, cuya participación será posible gracias al respaldo del Gobierno del Estado, que brindará el apoyo para garantizar un espectáculo de calidad.

Ríos Ramírez subrayó que la organización de la feria estará a cargo del comité responsable de los preparativos, quienes trabajan para ofrecer un ambiente seguro y familiar. Puntualizó que no se cobrará a los asistentes por ingresar a las actividades programadas.

El alcalde señaló que la Feria en esta Villa, busca fortalecer la convivencia comunitaria y brindar espacios de esparcimiento accesibles para todas las familias del municipio, sin importar su condición económica.

Asimismo, resaltó que este tipo de celebraciones contribuyen a preservar las tradiciones locales y a fomentar el orgullo de pertenencia entre los habitantes de San Juan de Sabinas.

Finalmente, reiteró que la administración municipal continuará impulsando actividades culturales y recreativas gratuitas, con el objetivo de garantizar que la población tenga acceso a eventos que promuevan la integración social.