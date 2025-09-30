Protección Civil Monclova supervisa reapertura de tienda BAIMA

El local de la tienda BAIMA volvió a abrirse parcialmente este martes, aunque se desconoce con qué propósito, pues la cortina metálica permaneció a medio abrir sin que se confirmara si se trataba de labores de limpieza, verificación o algún otro motivo.

El inmueble sigue en las mismas condiciones en las que quedó tras el incendio registrado a principios de septiembre, cuando una presunta falla eléctrica consumió toda la mercancía y provocó serios daños en la estructura.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil en Monclova, señaló que hasta el momento no tienen información sobre las acciones realizadas dentro del lugar, pero precisó que, para poder volver a operar, el negocio tendría que cumplir con una serie de requisitos derivados del siniestro.

Vecinos reportaron que el local permaneció ayer abierto durante varias horas, lo que hizo suponer que la dueña podría haber ingresado para realizar limpieza.

Cabe recordar que esta tienda ha estado envuelta en diversos episodios tras el incendio: primero, el incendio, posteriormente la discusión entre la propietaria y una empleada; la irrupción de algunos trabajadores que rompieron chapas para ingresar al sitio y rescatar mercancía en buen estado; y finalmente, la detención de estas personas por parte de elementos de la Policía Municipal.

Hasta ahora no hay certeza sobre una posible reapertura de BAIMA, aunque las autoridades mantienen vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en caso de que se intente reactivar operaciones.