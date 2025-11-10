Inspecciones de Protección Civil en Monclova detectan irregularidades en tiendas

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado inició una serie de inspecciones en al menos 10 establecimientos comerciales de Monclova y la región, con el propósito de verificar que cumplan con las medidas de seguridad establecidas por la ley.

La revisión que inició este lunes forma parte del operativo que se lleva a cabo en todo el estado y que ha resultado en la clausura de diversas tiendas Waldo's, principalmente en la laguna.

El coordinador regional de Protección Civil, Fernando Orta, mencionó que las revisiones a los establecimientos se realizan de manera periódica con el fin de verificar que cumplan con las medidas de seguridad, aunque reconoció que los recientes hechos registrados en el país reforzaron la urgencia de revisar las condiciones de las tiendas.

"Estamos haciendo revisiones en diferentes tiendas departamentales, tales como Waldos, y Sensación, para verificar que cumplen con la normatividad que se les pide para llevar a cabo las operaciones que manejan".

Este lunes se realizó la inspección de dos establecimientos de esta cadena en Monclova, donde se detectaron extintores obstruidos, aunque indicó que el resto de los requisitos se encontraban en regla.

"Encontramos algunos extintores bloqueados, lo que impide su uso inmediato en caso de emergencia, fuera de eso, las tiendas están cumpliendo, presentaron el seguro de responsabilidad civil, las capacitaciones del personal y los peritajes correspondientes, por lo que están en orden".

Informó que durante esta semana recorrerán establecimientos en Monclova, Frontera y San Buenaventura, con un total de 10 tiendas programadas para inspección.

Mencionó que en caso de detectarse irregularidades graves, como las salidas de emergencia cerradas con candado o sin señalización adecuada, se podrían aplicar sanciones económicas o la clausura.

El coordinador enfatizó que una de las principales exigencias es que las tiendas cuenten con seguro de responsabilidad civil, a fin de responder por daños en caso de un siniestro.