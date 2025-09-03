Protección Civil notifica riesgo de colapso en la zona Centro

Protección Civil y Desarrollo Urbano llevó a cabo un operativo en la Zona Centro para notificar a los propietarios de viviendas y establecimientos en riesgo de colapso, principalmente aquellos con paredes de adobe, losas agrietadas y marquesinas deterioradas.

El recorrido comenzó en la calle Allende, continuó por Guerrero Sur y finalizó en la calle Abasolo, donde los elementos municipales supervisaron casas de adobe en condiciones críticas y estructuras comerciales con fracturas que representan un peligro latente para quienes diariamente circulan por estas calles.

Durante la inspección, se notificaron al menos 10 inmuebles entre casas y negocios. A los propietarios se les entregaron oficios que les otorgan un plazo de días para realizar reparaciones y así evitar riesgos mayores.

En el caso de viviendas de adobe en estado de abandono, estas fueron marcadas con pintura roja, lo que permitirá facilitar la localización de los dueños y obligar a que atiendan el deterioro de los inmuebles.

La autoridad municipal destacó que estas acciones forman parte de un plan de prevención y seguridad, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad de los ciudadanos que a diario transitan por el primer cuadro de la ciudad, donde se concentra una gran afluencia de personas.

Y es que recientemente se han registrado lluvias que han evidenciado los daños que presentan algunas viviendas y negocios del Centro.