Coahuila

Protección Civil notifica riesgo de colapso en la zona Centro

Inspección detalla condiciones críticas de estructuras comerciales en el Centro de la ciudad. Propietarios notificados para realizar reparaciones.

Por Carolina Salomón - 03 septiembre, 2025 - 05:50 p.m.
Protección Civil y Desarrollo Urbano llevó a cabo un operativo en la Zona Centro para notificar a los propietarios de viviendas y establecimientos en riesgo de colapso, principalmente aquellos con paredes de adobe, losas agrietadas y marquesinas deterioradas.

El recorrido comenzó en la calle Allende, continuó por Guerrero Sur y finalizó en la calle Abasolo, donde los elementos municipales supervisaron casas de adobe en condiciones críticas y estructuras comerciales con fracturas que representan un peligro latente para quienes diariamente circulan por estas calles.

Durante la inspección, se notificaron al menos 10 inmuebles entre casas y negocios. A los propietarios se les entregaron oficios que les otorgan un plazo de días para realizar reparaciones y así evitar riesgos mayores.

En el caso de viviendas de adobe en estado de abandono, estas fueron marcadas con pintura roja, lo que permitirá facilitar la localización de los dueños y obligar a que atiendan el deterioro de los inmuebles.

La autoridad municipal destacó que estas acciones forman parte de un plan de prevención y seguridad, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad de los ciudadanos que a diario transitan por el primer cuadro de la ciudad, donde se concentra una gran afluencia de personas.

Y es que recientemente se han registrado lluvias que han evidenciado los daños que presentan algunas viviendas y negocios del Centro.

