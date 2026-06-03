Protección Civil identifica ocho quintas sin permisos

Al menos ocho quintas que operaban o estaban por iniciar actividades sin permisos han sido identificadas por Protección Civil, mismas que actualmente se encuentran en proceso de incorporarse a la legalidad, informó el director de la dependencia, Pedro Alvarado.

El director del departamento, Pedro Alvarado, informó que se han revisado más de 100 quintas en el municipio, todas cumpliendo con los requisitos básicos de seguridad, aunque en algunos casos se emitieron observaciones menores.

"Arriba de 100 quintas hemos revisado; en algunas se hicieron recomendaciones como instalar extintores, botiquines o revisar estructuras, y los propietarios han respondido positivamente", señaló.

Precisó que cuando detectan establecimientos no empadronados, se les invita a iniciar su trámite, logrando que acudan de inmediato o al día siguiente para ponerse en regla.

Detalló que al menos ocho quintas fueron detectadas en esta situación, mismas que ya iniciaron su proceso ante la dependencia.

En cuanto al caso reciente de una menor que sufrió una descarga eléctrica en una quinta, aclaró que el lugar sí contaba con permisos y había sido inspeccionado previamente, cumpliendo con medidas como señalización, extintores y puntos de reunión.

No obstante, indicó que el incidente se habría originado en un área específica, por lo que se solicitó un peritaje eléctrico para determinar si existió una falla en la instalación. El propietario cuenta con un plazo de cinco días para presentar el dictamen.