Pensionados exigen justicia por pensiones dignas en el IMSS

En el marco del Día de Muertos, un grupo de pensionados se manifestó a las afueras de la subdelegación del IMSS en Monclova para rendir homenaje a los adultos mayores que fallecieron sin ver resuelta su exigencia de una pensión digna.

Con veladoras, flores de cempasúchil y carteles en mano, los manifestantes denunciaron que el instituto mantiene una "ley muerta" que ha negado justicia a miles de jubilados en todo el país.

Reymundo Romo, representante del movimiento, explicó que la protesta tuvo un doble propósito, en primer lugar recordar a tres compañeros fallecidos en los últimos meses (Ramón, Pedro y Pablo), que fallecieron sin ver una solución a su exigencia y exigir al Instituto Mexicano del Seguro Social que actualice las pensiones conforme lo establece la ley.

"El propósito de esta reunión es rendir homenaje a tres compañeros que se nos adelantaron en el camino; ellos entregaron todo al movimiento y tuvieron fe en que lograríamos nuestro objetivo, desgraciadamente, la conducta inhumana de los directivos del Seguro Social no ha permitido que las pensiones se incrementen de acuerdo la ley".

El representante señaló que el IMSS justifica los ajustes anuales con base en la inflación reportada por el INEGI, lo que se traduce en incrementos de apenas entre 100 y 150 pesos al año para quienes perciben pensiones de 3 o 4 mil pesos mensuales.

Los manifestantes colocaron en el lugar un altar simbólico representando que la Ley del IMSS está muerta, ante la falta de respuesta de las autoridades federales a sus demandas, con el cajón al exterior de la subdelegación.

Entre veladoras y fotografías, reclamaron la indiferencia del Seguro Social ante el reclamo de los adultos mayores y señaló que continuarán con estas acciones hasta que se reconozca su derecho a una pensión justa.