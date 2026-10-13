Trabajadores del IMSS protestan en Monclova por aumento salarial

Con una marcha por el bulevar Pape, cientos de trabajadores del IMSS volvieron a las calles de Monclova para exigir un aumento salarial, mejores condiciones laborales y la destitución de sus dirigentes sindicales nacionales y locales, a quienes acusan de no respaldar sus demandas.

La movilización se realizó este martes y provocó el bloqueo de algunos minutos en la principal avenida de la ciudad, mientras los manifestantes avanzaban con pancartas y consignas en defensa de sus derechos laborales.

Al grito de "¡Fuera Olivos!", con pancartas de protesta y consignas en defensa de sus derechos, cientos de trabajadores del IMSS salieron este martes a las calles para exigir la destitución de sus dirigentes sindicales, un aumento salarial y mejores condiciones laborales.

Con la mentalidad de "Más vale morir de pie que vivir arrodillado", exigieron cambios en la dirigencia sindical, esto luego de que una vez más no fueron recibidos en el recinto sindical.

El movimiento ocurre en medio de una inconformidad nacional por el aumento salarial negociado para el periodo 2026-2027 y por la actuación de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS.

Uno de los puntos de conflicto es el aumento salarial aprobado por la dirigencia sindical, que contempla un aumento de 2.9 por ciento directo al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones, para un incremento global de 6.8 por ciento, según información difundida por el IMSS.

Sin embargo, los trabajadores inconformes consideran insuficiente el porcentaje directo al sueldo y demandan un aumento de al menos 10 por ciento al salario tabular.

Además del reclamo salarial, exigen mejores condiciones en el contrato colectivo, más personal para reducir las cargas de trabajo y cambios en la representación sindical.

Parte del movimiento también demanda revisar el régimen de jubilaciones y pensiones y las aportaciones a las cuentas individuales de las Afore.

Las protestas se han extendido a diversas entidades, donde trabajadores han salido a las calles para presionar por una respuesta a sus exigencias.