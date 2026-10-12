Rechazan aumento empleados del IMSS

El rechazo al aumento salarial de 2.9 por ciento, el temor de que una parte de ese recurso enviado a la Afore no llegue a los trabajadores y las condiciones que enfrentan dentro de la Clínica 7 volvieron a sacar este lunes al personal del Seguro Social a las calles, en una protesta que amenaza con escalar hasta la huelga.

Por segundo día consecutivo en Monclova, trabajadores se manifestaron con consignas en contra del incremento aplicado y de la postura que ha mantenido la dirigencia sindical, a la que acusan de no defender los intereses de la base trabajadora.

La protesta forma parte del movimiento nacional que comenzó el pasado viernes y que, advirtieron, continuará hasta que se dé marcha atrás al aumento del 2.9 por ciento.

El malestar creció particularmente por la forma en que se distribuye el incremento, pues los trabajadores señalan que una parte importante se canaliza hacia la Afore y no representa un aumento directo en su salario, además de que existe incertidumbre sobre si ese recurso finalmente estará disponible para ellos.

A la inconformidad salarial se suma la situación que enfrentan diariamente dentro de la Clínica 7, donde el personal ha denunciado carencias de insumos y condiciones que dificultan su trabajo, pese a que mantienen la atención a los derechohabientes.

Los trabajadores cuestionaron que se les pida continuar ofreciendo un servicio de calidad mientras deben enfrentar deficiencias en materiales y recursos para desempeñar sus funciones.

La molestia también alcanzó directamente a la dirigencia sindical. Los inconformes exigieron la destitución del dirigente nacional, identificado como Olivos, al considerar que no ha demostrado respaldo a los trabajadores durante el conflicto.

Con consignas y pancartas, los manifestantes dejaron claro que no pretenden retirar la protesta pese a la presión que, aseguraron, han recibido para detener las movilizaciones.

Incluso señalaron que han sido objeto de amenazas relacionadas con las consecuencias que podrían enfrentar si el movimiento escala hasta una huelga.

Lejos de frenar las acciones, los trabajadores advirtieron que intensificarán las movilizaciones si no existe una respuesta a sus reclamos.

Este martes realizarán una nueva marcha a las 3 de la tarde, para la cual convocaron a trabajadores de las distintas unidades médicas de Monclova, Frontera y Castaños, además de personal jubilado y derechohabientes que deseen sumarse.

Los inconformes señalaron que hasta ahora han actuado con responsabilidad al mantener abiertos los servicios y permanecer en sus puestos de trabajo para evitar afectar a los pacientes.

Sin embargo, advirtieron que esa postura podría cambiar si no encuentran una respuesta.

Los trabajadores no descartaron llegar a una huelga y señalaron que, si la base así lo determina y las negociaciones no generan resultados, podrían avanzar hacia la suspensión de labores.