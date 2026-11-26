Organizaciones ciudadanas convocaron a una movilización nacional el próximo domingo 6 de diciembre para exigir autonomía, transparencia y legalidad en el INE, ante las presuntas irregularidades en el organismo y la próxima designación de su presidencia.

En Monclova, la protesta se realizará mediante una caravana que saldrá a partir de las 10 de la mañana del Ave Fénix, recorrerá todo el bulevar Pape y concluirá en la Plaza Magisterio, donde se realizará una concentración.

En rueda de prensa, Arlete Botello, representante de Poder Ciudadano de Coahuila, informó que la convocatoria es realizada por distintas organizaciones ciudadanas y hasta el momento se tiene registro de entre 35 y 40 ciudades de todo el país que participarán en la movilización, incluyendo España y Estados Unidos.

Los organizadores llamaron a la población a participar en este movimiento para exigir que la designación de quien encabezará el INE se realice mediante un procedimiento autónomo, legal y transparente. Señalaron que desde hace cuatro años se han venido realizando movilizaciones para exigir que el Gobierno Federal no intervenga en el funcionamiento del organismo electoral y que, ante los recientes señalamientos, se demuestra la importancia de defender la autonomía de las instituciones. Mencionó que los hechos recientes relacionados con el INE hacen necesario retomar la participación ciudadana y cuestionó la actuación del organismo durante las elecciones de 2024. Insistieron en que el INE se tiene que mantener como una institución autónoma, con una presidencia imparcial que garantice el derecho al voto de los mexicanos. Aclararon que la movilización es apartidista y ciudadana, por lo que convocaron a personas de distintas filiaciones políticas a sumarse a la jornada nacional.