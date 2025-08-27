Protesta de trabajadores de AHMSA por lista de nómina filtrada

La mañana de este miércoles, un grupo de trabajadores encabezados por Julián Torres Ávalos acudió a las oficinas de Recursos Humanos de Altos Hornos de México (AHMSA) con la intención de sostener un diálogo directo con la titular del área, Mónica Elizondo. Sin embargo, la funcionaria no se encontraba en el lugar, lo que generó inconformidad entre los manifestantes.

Los obreros señalaron que hace unos días se filtró una lista de nómina en la que aparecen trabajadores de confianza que presuntamente continúan recibiendo recursos, pese a la crisis que atraviesa la siderúrgica y a que la base obrera permanece sin pagos regulares.

"Queríamos expresarle personalmente nuestro desacuerdo, no que se enterara a través de los medios de comunicación. Buscábamos que diera la cara y respondiera a lo que consideramos un robo a los trabajadores", expuso Torres Ávalos en nombre del grupo.

Los inconformes afirmaron que no permitirán que la situación quede en simples reclamos locales y adelantaron que buscarán acciones legales para frenar lo que consideran un "atraco" en contra de la clase trabajadora. Asimismo, advirtieron que llevarán el caso ante autoridades federales para que se realice una investigación a fondo.

Entre sus principales exigencias se encuentran: La depuración de la lista de nómina filtrada, para identificar a personas que no se encuentran laborando en la empresa y que presuntamente reciben pagos.

La destitución de Mónica Elizondo, a quien acusan de ser la responsable de la administración de recursos y de no dar la cara a los trabajadores.

La reducción de altos salarios de funcionarios y directivos, en contraste con la difícil situación que viven miles de familias obreras que permanecen en la incertidumbre laboral y económica.

"Nosotros estamos sobreviviendo con cinco pesos, mientras ellos reciben sueldos millonarios. Eso no es justo y no lo vamos a permitir", expresaron los trabajadores al advertir que este movimiento apenas comienza y que no se detendrán hasta obtener respuestas claras.