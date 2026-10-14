Coparmex exige atención médica adecuada en el IMSS: protestas de trabajadores

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió que las cuotas que pagan trabajadores y empresas al IMSS se reflejen en una mejor atención médica, abasto de medicamentos y servicios oportunos, esto en medio de las manifestaciones del personal por la falta de insumos en los hospitales.

Tras darse a conocer las carencias que existen en la institución, representantes de Coparmex advirtieron que existe una diferencia entre las necesidades de atención médica y los servicios que se brindan, situación que obliga a muchas familias a buscar atención por otros medios y gastar de su propio bolsillo.

El reclamo coincide con las protestas de trabajadores del IMSS, quienes han denunciado carencias de materiales y en los insumos necesarios para realizar sus labores, deficiencias que afectan tanto las condiciones en las que trabaja el personal como la atención que reciben los pacientes.

Coparmex señaló que, aunque el gasto público en salud aumentará, los recursos destinados a medicamentos e insumos médicos en el IMSS disminuirán, lo que genera una preocupación por la capacidad de las unidades para garantizar la atención.

Indicó que las familias han tenido que destinar más dinero a la atención de su salud y a la compra de medicamentos, a pesar de contar con seguridad social.

Los representantes del sector patronal reconocieron el compromiso de los trabajadores del IMSS, que realizan sus funciones en condiciones complejas y con limitaciones de personal, infraestructura, equipamiento e insumos. Ante esto exigió garantizar el abasto de medicamentos, contar con materiales, modernizar los hospitales y cubrir las plazas vacantes.

También pidió evaluar de manera permanente la calidad de los servicios que reciben los derechohabientes, para que las aportaciones de trabajadores y patrones se traduzcan en atención médica efectiva.

Reiteró que la salud de los trabajadores y sus familias debe ser una prioridad, por lo que el IMSS debe garantizar medicamentos disponibles y atención oportuna, sin que los pacientes tengan que recurrir a otras opciones para recibir tratamiento.