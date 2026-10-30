Se suma Clínica 7 a movimiento nacional

Trabajadores del IMSS y jubilados se sumaron este viernes en Monclova al movimiento nacional que exige la destitución de Rafael Olivos, dirigente a nivel nacional, aunque la convocatoria registró una baja participación de empleados activos debido a las represalias que denuncian por parte de sus representantes locales.

A diferencia de las marchas anteriores, en las que participaron cientos de trabajadores, esta vez fueron pocos los empleados de la Clínica 7 que acudieron a la concentración realizada debajo del puente del Seguro Social. Los inconformes atribuyeron la escasa asistencia al temor de enfrentar represalias, entre ellas bloqueo de trámites por parte de sus dirigentes locales contra quienes respaldan las protestas.

Como parte de la estrategia nacional para exigir la destitución de Olivos, actualmente se realiza en la Ciudad de México el conteo de aproximadamente 135 mil firmas recabadas en distintos estados del país. Una vez concluido el proceso, serán entregadas para formalizar la exigencia de disolución de la dirigencia.

En la región Centro, la mayoría de los trabajadores respaldaron la salida del dirigente, ante la serie de irregularidades y la falta de apoyo de los trabajadores. La inconformidad sindical se suma a las exigencias laborales por la falta de insumos, personal y equipo médico, así como por la sobrecarga de trabajo en las unidades del instituto que ya se han denunciado.

También denunciaron que la plantilla es insuficiente y que existen trabajadores con años de antigüedad bajo contratos eventuales, conocidos como 08, condición que limita sus derechos y prestaciones laborales. En materia salarial, rechazaron el incremento de 8 por ciento acordado entre la dirigencia sindical y la dirección del IMSS, debido a que no se consultó a la base trabajadora y este se autorizó sin que se defendiera la postura de los trabajadores.

Los manifestantes señalaron que la destitución de la dirigencia y mejora de las condiciones salariales y laborales son demandas vinculadas, por lo que mantendrán su respaldo al movimiento nacional.