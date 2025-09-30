Procuraduría confirma correcta actuación en caso de menor que intentó escapar de escuela

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia descartó fallas en los protocolos de seguridad en el caso del menor de 7 años que intentó escapar de la escuela primaria Suzanne Robert de Pape y señaló que se trabajará para garantizar el bienestar del menor.

Martha Herrera Ramírez afirmó que la actuación de la institución educativa y de los cuerpos de auxilio fue la correcta y se actuó de manera inmediata, lo que permitió resguardar al niño y evitar cualquier riesgo.

Señaló que el caso no fue reportado a la procuraduría, esto debido a que la escuela activó los protocolos de actuación para la detección y atención del riesgo escolar, a través del cual se busca primero atender cualquier situación al interior.

"Nos enteramos de este caso, sin embargo no es necesaria la intervención de la dependencia, ya que la manera en la que los maestros y las autoridades manejaron el caso fue la correcta", indicó.

La subprocuradora subrayó que la escuela deberá reforzar su coordinación con la familia del menor para establecer límites y reglas que garanticen su bienestar.

Ante la pregunta sobre si los protocolos escolares fallaron, la funcionaria fue contundente: "No, porque actuaron rápido, porque actuaron oportuno, porque intervinieron los elementos de seguridad y de protección civil que tenían que intervenir y pusieron a salvo la integridad del niño".

Así mismo señaló que las autoridades educativas trabajarán de manera directa con la madre del menor para dar seguimiento al caso y asegurar que reciba el acompañamiento necesario, tanto en el ámbito escolar como familiar.