IMSS y Monclova avanzan en proyectos de educación infantil

Avanzan proyectos de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para Monclova, un nuevo modelo de guarderías impulsado por el IMSS, que permitirá el ingreso de niños incluso de madres trabajadoras que no cuenten con seguridad social.

Lo anterior se dio a conocer tras la reunión de seguimiento sostenida entre el delegado del IMSS en Coahuila, Dr. Valeriano Ibáñez, y el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, donde se revisaron diversos proyectos que se desarrollan de manera conjunta entre ambas instancias.

El regidor de Salud, Max Elgezabal, informó que la propuesta contempla la creación inicial de dos centros infantiles, bajo una modalidad distinta a las guarderías tradicionales del IMSS.

"Es un modelo diferente al que actualmente se tiene. No solo estarán dirigidas a derechohabientes del IMSS, sino que también podrán acceder personas que no estén adheridas a un sistema de seguridad social, siempre y cuando las madres sean trabajadoras", explicó.

Detalló que los proyectos se encuentran en etapa de análisis y planeación, y que ya se cuenta con un mapeo de las zonas con mayor necesidad.

Los predios propuestos para la instalación de los CECI se localizan en la colonia Mezquital del Valle y en la colonia Tierra y Libertad.

Elgezabal señaló que estos centros tendrán un enfoque integral, ya que no solo brindarán cuidado infantil, sino también educación, terapias y atención especializada, con personal capacitado y bajo los lineamientos del IMSS.

"Son guarderías muy distintas al modelo tradicional, el trabajo con los niños será más completo y especializado. El IMSS es quien maneja todo el esquema, a nosotros nos presentaron el proyecto y consideramos que es una propuesta muy positiva para la ciudad", agregó.

Finalmente, indicó que los proyectos ya registran avances y que la reciente reunión tuvo como objetivo dar seguimiento a los mismos, por lo que se espera que conforme se concreten se dé a conocer información más detallada sobre su operación y fechas de arranque.