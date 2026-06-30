Identifican a Isidoro Briseño en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A través de la vocería de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que forma parte del Mando Unificado en Pasta de Conchos, se informó la tarde de este pasado martes 30 de junio la identificación del minero número 27 recuperado hace algunas semanas en las labores de búsqueda y recuperación.

De acuerdo con la dependencia, el trabajador identificado respondía en vida al nombre de Isidoro Briseño Ríos, información que ya fue comunicada de manera oficial a sus familiares.

Con esta actualización, suman 27 los trabajadores mineros identificados desde el inicio del proceso de recuperación de los restos en la mina Pasta de Conchos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social precisó que, de los 27 mineros identificados, 25 ya han sido entregados de manera digna a sus respectivas familias.

El Mando Unificado mantiene las labores de recuperación e identificación de los restos, en coordinación con las autoridades e instituciones participantes en el operativo.

Las autoridades reiteraron que el proceso continúa bajo los protocolos establecidos para garantizar la identificación y entrega digna de los mineros a sus familiares.